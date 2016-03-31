Руни: «Никогда не считал, что мне гарантировано место в составе «МЮ» или сборной»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что готов к конкуренции за место в составе.

«На протяжении своей карьеры в «Манчестер Юнайтед» и сборной я никогда не считал, что место в составе мне гарантировано.

Очевидно, что я хочу играть, и хорошо, что сейчас есть конкуренция. Мне нравится участвовать в ней.

Я не могу дождаться своего выздоровления и возвращения в команду. Конкуренция радует меня, потому что прежде всего я желаю успеха и трофеев сборной Англии», – сказал Руни.