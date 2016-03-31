Рибери: «Надеюсь, Коман станет новым Рибери»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился мнением о своем одноклубнике и партнере по сборной Франции Кингсли Комане.

«Надеюсь, он сможет стать новым Рибери. Я много говорю с ним по-французски. До сих пор карьера Кингсли складывалась непросто: у него не было много игрового времени в Париже или в «Ювентусе».

Когда он попал в Мюнхен, он стал очень стараться. Он не забивает себе голову посторонними вещами и просто играет в футбол. Он проделывает хорошую работу.

При этом он все еще может стать лучше. В возрасте 19-лет ему нужно время для развития, нужно учиться у старших партнеров по команде», – сказал Рибери.