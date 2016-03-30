Рыжиков: «Правильно сделал, что отказал «Спартаку»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о том, что в свое время его пытался подписать «Спартак».

«Это был август 2010 года. Конечно, это отвлекало. Когда ты работаешь, тебе звонит тренер «Спартака», тренер вратарей «Спартака», агент, твой тренер. Одни говорят, что я нужен, другие говорят то же самое. Агент советовал на семейном собрании решить. Тяжелые были переговоры. Бердыев все-таки убедил меня остаться. Согласен, что сделал правильный выбор. Время показало, что это так», – сказал Рыжиков.

По словам футболиста, в итоге ему удалось улучшить свои условия в «Рубине».

«Мне просто не поверили бы, что за вратаря могут заплатить такую сумму – десять миллионов долларов. Когда бумага пришла в «Рубин», меня вызвал Бердыев и спросил, что у меня на душе, чего я хочу. Он сказал, что сделает все, что в его силах, чтобы я остался. И я сказал, что хочу остаться. Я сказал, что хочу, чтобы мне сделали условия такие же, какие предлагает «Спартак», и контракт на три года».