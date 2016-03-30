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Майдана: «Слежу за «Спартаком» и тем, что происходит в РФПЛ»

30 марта 2016, 17:49
1

Полузащитник американского «Хьюстона» Кристиан Майдана вспомнил один из этапов своей карьеры, во время которого выступал за московский «Спартак».

— Вы провели несколько сезонов в России, играя за московский «Спартак». Что дал вам этот опыт?

— Для меня это был удивительный и очень полезный во всех отношениях опыт. Мне посчастливилось принять участие в таких турнирах, как Лига чемпионов и Лига Европы. Тогда мне было всего 20 лет, поэтому я очень ценил возможность поиграть в Европе за сильный клуб.

— Свой первый гол в профессиональной карьере вы забили, именно будучи игроком «Спартака». Помните, как и когда это случилось?

— О да, я прекрасно помню тот момент! Это было в матче против «Спартака» из Нальчика, если не ошибаюсь. Подходил к концу первый тайм, и я получил возможность исполнить штрафной удар. Получилось неплохо, и мяч оказался в воротах.

— Удается ли следить за событиями в чемпионате России и за тем, как поживает ваша бывшая команда?

— Конечно, я регулярно слежу за тем, что происходит в РФПЛ, в особенности за результатами и игрой московского «Спартака». Постоянно захожу на официальный сайт клуба, просматриваю фотографии, смотрю различные видеозаписи. Очень рад, что у команды появился свой стадион, который, на мой взгляд, выглядит просто супер! Не забываю бывшую команду, одним словом.

— Поддерживаете ли связь с кем-то из бывших одноклубников?

— Да, постоянно на связи со своим соотечественником Клементе Родригесом, которые нынче находится в Аргентине и выступает за местный «Колон». Также хорошо общаюсь с Хуаном Инсаурральде, который выступал за «Спартак» до недавних пор. Пожалуй, на этом все, регулярного общения больше ни с кем не поддерживаю.

— Насколько сильно отличается уровень игры в Европе и в России от того, что вы видите в МЛС?

— Я считаю, что в России был очень высокий уровень футбола, когда я там играл. Мне удалось поиграть и в Примере в Испании. Думаю, испанская лига является самой сильной в мире, что бы ни говорили. Но и МЛС развивается невероятными темпами, посмотрите, какие игроки сюда приезжают. Очень скоро североамериканская лига выйдет на новый уровень и будет восприниматься всерьез во всем мире. Все предпосылки к этому есть, руководство лиги делает грамотные шаги, чтобы вскоре сюда было честью приезжать.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига США. МЛС Динамо Хьюстон Спартак Майдана Кристиан
Комментарии (1)
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vladik12
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Казалось, что парня с потенциалом привезли. Но то ли Черчесов не смог раскрыть как следует, то ли сам не смог...
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