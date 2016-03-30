Мутко: «Французы классная команда, надо спокойно относиться к такому результату»

Глава РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче от команды Франции (2:4), заявив, что даже в игре с таким сильным соперником наша команда не должна была пропускать столько голов.

«Это товарищеская игра, а Евро – это Евро. Хороший спарринг был, с одним из фаворитов. Отличная команда у французов, быстрая. Мы посмотрели, можем тоже играть. Для этого и существуют такие игры. На фоне такого соперника всех посмотрели, сделали выводы.

Французы классная команда, не каждый день с такой командой играем. Надо спокойно относиться к такому результату. Да, четыре гола многовато. Можно было один, если не два не пропустить. Голы красивые забили», – сказал Мутко.