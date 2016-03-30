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    Слуцкий: «Удовлетворен тем, как сборная России выглядела во втором тайме»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского поединка против Франции (2:4).

    «Игра разбилась на два разных тайма. В первом мы действовали очень робко, о чем я говорил в перерыве. Понятно, что нам не хватает опыта игры с такими классными соперниками. Раз уж нам представилась возможность встретиться с одной из лучших команд Европы, то надо играть по максимуму.

    Я удовлетворен тем, как мы выглядели во втором тайме. Совсем другое впечатление. Если первый тайм сильно разочаровал, то второй внушил сдержанный оптимизм. От этого можно отталкиваться», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.03.2016 00:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 31 марта 2016, 00:13

      да да из них два гола пропустил по своей тупости господин ЛОдыркин. уж лучше б гильерме встал но его не взяли

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 30 марта 2016, 10:38

      Пока в защите будут играть братья ловить будет нечего.
      Играть с оглядкой на тылы - не дело...

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 марта 2016, 10:13

      Будет очередной провальный евро. Нужно обновлять и наигрывать состав. В товарняках нужно выпускать и давать возможность молодым.

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 30 марта 2016, 10:05

      Наивный Вы человек господин Слуцкий.Второй,третий и десятый тайм оптимизма не вызовет у людей,которые хоть чуть-чуть понимают в футболе.Вы никогда не умели ставить игру командам.От команды не бояться - мастерства и мозгов у игроков не прибавится.Ну какой Кокорин полузащитник?Он не умеет и не хочет этого делать.Вы поставили Широкова выше Кокорина! Да и все остальное было ужасно.Страшно представить,что будет на Европе.

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 30 марта 2016, 09:33

      еще экиперовкой и номером в отеле

      1
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      Рейтинг: +11

      Grazhdanin 30 марта 2016, 09:02

      РФС предупреждает, что по итогам выступления нашей сборной на ЧЕ возможен информационной заброс негативной информации в СМИ...

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 марта 2016, 08:52

      Слуцкий радовался что Баварии всего 0:3 проиграли. Теперь вот это.
      Гнать его пинками, пока не поздно. Бердыев есть.

      -1
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      Рейтинг: +312

      Zly 30 марта 2016, 08:52

      Давайте взглянем на проблему сборной со стороны лимита. Футболистов ставят в состав из-за паспорта, выдают большую зарплату и все...он перестает прогрессировать. Взглянем, что же происходит в европейских чемпионатах. ПСЖ: стартовый состав нескольких игр и 2-4 француза; Реал 1-4 испанца, Барса 4-6; Бавария 3-5 немца, Боруссия 5-7; Челси 1-2 англичанина, МС 1-2, МЮ 1-4. Может и у нас сделать так же, что обязательно 1 россиянин на поле, а остальные как заслужили. И бегать начнут футболисты наши, и зарплаты будут намного ниже, чем сейчас. Посмотрим, что будет на ЕВРО, но с такой игрой дальше группы не уйдем.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Zly 30 марта 2016, 08:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты полный идиот!

      -5
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      Рейтинг: +312

      Zly > Zeff 30 марта 2016, 09:56

      что же тебя так бомбануло? Посмотри правде в глаза. Отмена лимита и наших в клубе будет 1-2, потому как за более низкую зп будут играть качественные игроки. Что же наши сборники не едут в европу? Да потому что они там не нужны со своим уровнем зп и своей игрой. Я говорю о ведущих чемпионатах

      1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 30 марта 2016, 08:27

      Да, третьего тайма для победы не хватило. Может попросить изменить правила для сборной?

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 30 марта 2016, 07:28

      Давайте типо я тут пишу смешной коммент,а вы типо лайкаете﻿

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