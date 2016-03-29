Товарищеский матч. Россия уступила Франции

Сборная России в товарищеском поединке уступила команде Франции на «Стад де Франс». После первого тайма хозяева вели с комфортным преимуществом в два мяча после голов Канте и Жиньяка. В начале второй половины встречи Александр Кокорин сократил отставание, но уже через восемь минут после этого Димитри Пайе вновь доводит преимущество французов до комфортного. Еще через четыре минуты Юрий Жирков снова отыгрывает один мяч, но за 14 минут до окончания матча Кингсли Коман устанавливает окончательный счет и оформляет в общем-то уверенную победу трехцветных.

Франция – Россия – 4:2 (2:0)

Франция: Льорис, Эвра (Матье, 46 (Динь, 54)), Санья, Сахо, Варан, Диарра, Канте, Погба (Сиссоко, 71), Жиньяк (Жиру, 79), Гризманн (Пайе, 62), Марсьяль (Коман, 46).

Россия: Акинфеев (Лодыгин, 46), Жирков (Смольников, 71), Кузьмин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Широков (Мамаев, 70), Дзагоев, Головин (Глушаков, 79), Кокорин (Смолов, 80), Шатов (Самедов, 88), Дзюба.

Голы: 1:0 – Канте, 8; 2:0 – Жиньяк, 38; 2:1 – Кокорин. 56; 3:1 – Пайе, 64; 3:2 – Жирков, 68; 4:2 – Коман, 76.

Предупреждения: Кокорин, 36; Кузьмин, 46; Березуцкий А., 63