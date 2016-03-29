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Товарищеский матч. Россия уступила Франции

29 марта 2016, 23:48
37

Сборная России в товарищеском поединке уступила команде Франции на «Стад де Франс». После первого тайма хозяева вели с комфортным преимуществом в два мяча после голов Канте и Жиньяка. В начале второй половины встречи Александр Кокорин сократил отставание, но уже через восемь минут после этого Димитри Пайе вновь доводит преимущество французов до комфортного. Еще через четыре минуты Юрий Жирков снова отыгрывает один мяч, но за 14 минут до окончания матча Кингсли Коман устанавливает окончательный счет и оформляет в общем-то уверенную победу трехцветных.

Франция – Россия – 4:2 (2:0)

Франция: Льорис, Эвра (Матье, 46 (Динь, 54)), Санья, Сахо, Варан, Диарра, Канте, Погба (Сиссоко, 71), Жиньяк (Жиру, 79), Гризманн (Пайе, 62), Марсьяль (Коман, 46).

Россия: Акинфеев (Лодыгин, 46), Жирков (Смольников, 71), Кузьмин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Широков (Мамаев, 70), Дзагоев, Головин (Глушаков, 79), Кокорин (Смолов, 80), Шатов (Самедов, 88), Дзюба.

Голы: 1:0 – Канте, 8; 2:0 – Жиньяк, 38; 2:1 – Кокорин. 56; 3:1 – Пайе, 64; 3:2 – Жирков, 68; 4:2 – Коман, 76.

Предупреждения: Кокорин, 36; Кузьмин, 46; Березуцкий А., 63

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Чемпионат Европы Товарищеские матчи Франция Россия
Комментарии (37)
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Aztec58
1459284737
Ожидал худшего, ага, хотя по любому предстоящее Евро оптимизма не вызывает. Лодыгина надо отцеплять.
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msbleff
1459284740
Судите объективно по матчу сегодняшнему. На кого Леня хотел рассчитывать,полностью обосрались. Сегодня играли Шатов,Дзагоев,Головин как ни странно. Состав будет явно отличатся в следующих товарках против Чехии и Сербии
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ТОПТЫГИН
1459284946
да уж у нас не только линия защита-хромая,касая и деревянная,оказывается не зря натурализовали бразильца и подтянули котяру из Краснодара,воротники оба НИКАКУЩИЕ ,ЖУУУУУУУУУТЬ какая-то!!!Болею за Зенит,но Лодыркина не вижу достойным кандидатом не только сборной,но и клуба!!!
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shurik45
1459285045
Вот теперь понятно ,где уровень Дзюбы ,и где уровень Кокорина ! Именно такие игры полностью раскрывают проблемы и болячки нашей сборной. Дзюбе нечего делать в сборной ,он должен играть в ФНЛ. Слева Черышева не хватает,а Шатов даже корпус поставить не может.
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deinego77@yandex.ru
1459285594
Всё верно всё правильно... Как работали на то и заработали.Французы нас сильней .Первый тайм просто ужас ни одного реального момента защита слаба нападение только отмечается Дзюба мог бы ина трибуне матч посмотреть не обязательно на поле было присутствовать.Второй тайм получше . Лучший - Лодыгин! Подвиги Нойера у него плохо получаются и это печально.Забили два гола хорошо тем более Франции в её в таком составе боевом.Ну ав целом наш футбол деградирует что будет в 18 году страшно подумать.Нет спортшкол в регионах есть только академии Спартака ЦСКА Зенита но толку от них невидно.Короче всё печально.
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ДЖУZ
1459286071
неужели ато то ожидпл что наши выиграют, вы матч смотрели Фр-Голландия, там уже понятно было что нашим супер звёздам, полкоманды которой не меняется уже второй десяток лет, ничего не светит, Дзюба?! Кокорин!? кто их считает нападающими достойными ишрать в сборной, тот наверно дуб дубом в этом футболе, один бревно, другой по полю ходит, как будто одним движением весь футбол имел, супер звезда)), нет рисунка игры, вратари дрявые
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Apocalypse
1459286081
Гнать обоих дырявых вратарей. Вот только Слуцкий врят ли дырофеева выгонит из сборной - это факт...
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карасевщинa
1459286819
крицюка в раму смлова и мамаева в старт
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sevsor
1459287057
Именно в таких матчах познаётся, кто чего стоит в действительности...к сожалению выяснилось, что наши, так называемые "звёзды", не стоят ни-че-го! И никакой тренер тут не поможет...
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msbleff
1459287152
если вы думаете,что сборную фабрикует исключительно Слуцкий,то вы сильно ошибаетесь. Всем руководит господин мутко,который дает основные указания по составу. Неужели Слуцкий,который неоднократно говорил и прогрессирующей молодежи не пригласил бы их? Средний возраст нашей команды больше 25лет,собраны одни ветераны, и все они любимые игроки мутко. Вы думаете что все так ждали этого гильерме в сборной,чтобы сразу пригласить его на игру? Это все дешевая показуха со стороны мутко. Березуцкие и Игнаш сами давным давно закончили бы играть в сборной,только им приказ свыше идет. Пока сборной будут руководить сверху,все так и будет.
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