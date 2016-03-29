Продавец, пострадавший от теракта на «Стад де Франс», побывает на матче Франция – Россия

Продавец Ака Павлович, который пострадал в результате теракта около арены «Стад де Франс» 13-го ноября, побывает на матче Франция – Россия. Серб, торговавший фанатской атрибутикой во время поединка между французами и сборной Германии, оказался практически рядом с террористом-смертником во время взрыва.

Как заявил Павлович, он остался практически невредимым, в чем ему невероятно повезло. Гораздо меньше повезло его жене, которая лишилась способности разговаривать в результате парализации части мозга.