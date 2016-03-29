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    Продавец, пострадавший от теракта на «Стад де Франс», побывает на матче Франция – Россия

    Продавец Ака Павлович, который пострадал в результате теракта около арены «Стад де Франс» 13-го ноября, побывает на матче ФранцияРоссия. Серб, торговавший фанатской атрибутикой во время поединка между французами и сборной Германии, оказался практически рядом с террористом-смертником во время взрыва.

    Как заявил Павлович, он остался практически невредимым, в чем ему невероятно повезло. Гораздо меньше повезло его жене, которая лишилась способности разговаривать в результате парализации части мозга.

    Источник: ТАСС

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    29.03.2016 21:46
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 21:54

      Это внушает оптимизм!

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