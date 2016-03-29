Сборная Франции «накормила» тортом Н’Голо и Пайе накануне матча с Россией

они еще и забили сегодня, хороший, видимо, был торт))
Сборная Франции преподнесла подарок в виде торта с фейерверками двум полузащитникам команды накануне товарищеского поединка с Россией. Дело в том, что сегодня Н'Голо Канте и Димитри Пайе празднуют свой День рождения. «Опорнику» «Лестера» исполнилось 25 лет, а хавбеку «Вест Хэма» – 29.
Напомним, матч Франция – России состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
.@dimpayet17 (29 ans) et N'Golo Kanté (25 ans) ont fêté leur anniversaire ce midi avant #FRARUS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/X8UNL4jDlk— Equipe de France (@equipedefrance) 29 марта 2016 г.