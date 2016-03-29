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    Сборная Франции «накормила» тортом Н’Голо и Пайе накануне матча с Россией

    Сборная Франции преподнесла подарок в виде торта с фейерверками двум полузащитникам команды накануне товарищеского поединка с Россией. Дело в том, что сегодня Н'Голо Канте и Димитри Пайе празднуют свой День рождения. «Опорнику» «Лестера» исполнилось 25 лет, а хавбеку «Вест Хэма» – 29.

    Напомним, матч Франция – России состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    29.03.2016 20:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 30 марта 2016, 02:05

      они еще и забили сегодня, хороший, видимо, был торт))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 20:58

      Один - на двоих, экономия, блин, да и со свечами на фиг возиться.

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