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    Булыкин: «У сборной России почти нет шансов, чтобы победить французов»

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии товарищеского матча с Францией отметил, что у россиян не будет много шансов добыть в этой встрече положительный результат.

    «Хочется, чтобы наша сборная хорошо сыграла, повторила успех 1999-го года, но команда у Франции очень сильная, и ничья в этой ситуации будет хорошим результатом для нас. Будем болеть за сборную России, но шансов не очень много.

    Остается верить и надеяться. Такая у нас сборная – надо верить и надеяться, а как она сыграет, это одному богу известно», – сказа Булыкин.

    Напомним, поединок Франция – Россия начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.

    Источник: Р-Спорт

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    29.03.2016 19:38
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