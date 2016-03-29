Ромуло возобновил тренировки в общей группе «Спартака»

Хавбек «Спартака» Ромуло, прошедший курс лечения после болезни, возобновил тренировки в основной группе. Защитник красно-белых Сергей Брызгалов занимался с ограничениями в соответствии с индивидуальным графиком. Также наряду с остальными работали хавбек второй команды Игорь Леонтьев и вратарь «молодежки» Александр Максименко.

В субботу «Спартаку» предстоит провести поединок против «Ростова» в рамках 22-го тура РФПЛ. Напомним, красно-белые располагаются на пятой строчке в таблице, отставая от ростовчан, идущих вторыми, на пять очков.