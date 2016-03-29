На Джонсона напали в тюремной душевой

Экс-хавбек «Сандерленда» Адам Джонсон, отбывающий срок в тюрьме за развращение несовершеннолетней, подвергся нападению со стороны других заключенных. Инцидент произошел в душе, где футболисту были нанесены несколько порезов бритвами. Кроме того, Адама предупредили, что подобное может повториться в дальнейшем.

Отметим, что 28-летний игрок в тюрьме исполняет обязанности уборщика, и его зарплата при этом составляет 11 фунтов в неделю. Выступая за «Сандерленд» Джонсон получал 60 тысяч за аналогичный период.