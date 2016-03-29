Известный телекомментатор и спортивный журналист Василий Уткин вернулся в «Советский спорт», где он раньше работал.

«Василий Уткин много лет сотрудничал со старейшим спортивным изданием страны. На страницах «Советского спорта» он ярко и полемично писал о самых злободневных и интересных широкому читателю событиях в отечественном футболе. К нему прислушивались. Им восхищались. С ним спорили. Даже ругались.

Но вот однажды работа на телевидении, в кино и шоу-проектах так закрутила Василия, что на газетные колонки времени у него стало катастрофически не хватать.

Он улетел, но он обещал вернуться. И вот один из самых популярных футбольных обозревателей нашей необъятной родины вновь готов взяться за виртуальное перо. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – снова на страницах вашего любимого издания и на сайте готов высказать все, что он думает об игре номер один и о том, что происходит вокруг нее.

Василий, welcome!» – написано на сайте спортивного издания.