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Уткин вернулся в «Советский спорт»

29 марта 2016, 17:33
9

Известный телекомментатор и спортивный журналист Василий Уткин вернулся в «Советский спорт», где он раньше работал.

«Василий Уткин много лет сотрудничал со старейшим спортивным изданием страны. На страницах «Советского спорта» он ярко и полемично писал о самых злободневных и интересных широкому читателю событиях в отечественном футболе. К нему прислушивались. Им восхищались. С ним спорили. Даже ругались.

Но вот однажды работа на телевидении, в кино и шоу-проектах так закрутила Василия, что на газетные колонки времени у него стало катастрофически не хватать.

Он улетел, но он обещал вернуться. И вот один из самых популярных футбольных обозревателей нашей необъятной родины вновь готов взяться за виртуальное перо. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – снова на страницах вашего любимого издания и на сайте готов высказать все, что он думает об игре номер один и о том, что происходит вокруг нее.

Василий, welcome!» – написано на сайте спортивного издания.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Уткин Василий
Комментарии (9)
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Etiainen
1459263409
крутой трансфер!
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Aztec58
1459263561
Может оно и к лучшему. Пиши! Почитаем!
Ответить
shmag
1459263757
да,думаю так к лучшему
Ответить
meiram
1459264265
Удачи!
Ответить
roman230582
1459264591
Вася не пропадет
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1459264652
Еще бы Гусева с собой прихватил... прям щас. Ну, чтоб хоть какая-то надежда у Париже была, летять утки!
Ответить
subbotaspartak
1459266931
Весна, пернатые возвращаются...
Ответить
Igorello97
1459267622
Все к киоскам.
Ответить
zadira56
1459323710
Да ты и там не приживешься,клоун...
Ответить
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