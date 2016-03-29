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    Коулмэн: «Матчи с Россией и Словакией на Евро будут похожи на игру с Украиной»

    Наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн считает, что его команда доминировала в товарищеском матче против сборной Украины.

    «Играть против Украины всегда тяжело. Даже если бы у нас был оптимальный состав, было бы нелегко в этом матче. Но и сегодня мы доминировали на поле. Кроме пропущенного гола, у Хеннесси было мало работы, и мы все время задавали темп в матче.

    У нас была хорошая проверка, так как матчи с Россией и Словакией на Евро будут похожи на игру с Украиной», – считает Коулмэн.

    Напомним, что товарищеский матч Украина – Уэльс закончился со счетом 1:0.

    Источник: BBC

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    29.03.2016 09:30
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 29 марта 2016, 10:11

      Уэльс - топ команда? Не, не слышал.

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