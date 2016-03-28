Денисов отбыл из расположения сборной России

Первые потери.
2 месяца,чтобы вылечиться маловато будет.
А тут еще с допингом на русских наехали - ВАДА
Давят....
Хавбек сборной России Игорь Денисов покинул расположение национальной команды и, соответственно, не примет участия в завтрашнем товарищеском матче с Францией.
Игрок «Динамо» отбыл в аэропорт в сопровождении врача, откуда в ближайшие часы вылетит в Москву. Напомним, сегодня футболист был госпитализирован в одну из больниц французской столицы. По словам главного тренера российской команды Леонида Слуцкого, у Денисова поднялась температура, а после ему был поставлен диагноз – грипп.
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— Сборная России (@TeamRussia) 28 марта 2016 г.