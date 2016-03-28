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    Денисов отбыл из расположения сборной России

    Хавбек сборной России Игорь Денисов покинул расположение национальной команды и, соответственно, не примет участия в завтрашнем товарищеском матче с Францией.

    Игрок «Динамо» отбыл в аэропорт в сопровождении врача, откуда в ближайшие часы вылетит в Москву. Напомним, сегодня футболист был госпитализирован в одну из больниц французской столицы. По словам главного тренера российской команды Леонида Слуцкого, у Денисова поднялась температура, а после ему был поставлен диагноз – грипп.

    Источник: Twitter

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    28.03.2016 22:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 29 марта 2016, 05:02

      Первые потери.
      2 месяца,чтобы вылечиться маловато будет.
      А тут еще с допингом на русских наехали - ВАДА
      Давят....

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 29 марта 2016, 03:41

      ух ёпт царь,люди с гриппом на работу ходят,а он домой с врачём полетел

      2
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      Рейтинг: +15

      Арслан) 28 марта 2016, 23:26

      зная что провалит допинг тест покинул расположение команды))

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Арслан) 29 марта 2016, 00:31

      Ты-то откуда знаешь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 28 марта 2016, 23:10

      Прокатился

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