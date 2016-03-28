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    Конте: «Сборная Италии уважает Германию, но не испытывает страха перед ней»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте отметил, что уважает команду Германии, с которой «скуадре адзурре» предстоит завтра провести товарищеский поединок. При этом, специалист заявил, что не испытывает страха перед Бундестимом.

    «Германии нужна реабилитация после поражения, так что, просто нам не будет.Мы решили проверить, как будем выглядеть на фоне топ-сборной, чтобы молодежь могла приобрести необходимый опыт.Будем играть в свою игру, и хоть мы и проявляем уважение к немцам, не испытываем никакого страха перед ними», – сказал Конте.

    Матч Германия – Италия состоится 29-го марта во вторник и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    28.03.2016 21:32
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