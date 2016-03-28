Мутко: «Уверен, в матче с Францией игроки сборной России покажут все, на что способны»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что товарищеский матч со сборной Франции очень важен для России в рамках подготовки к чемпионату Европы-2016.

«Посмотрите, как французы сыграли с голландцами. Это очень сильная, резкая команда, очень мотивированная перед домашним для них чемпионатом Европы. Конечно, в таком сопернике мы сейчас очень нуждаемся, нужно проверить себя, посмотреть, может, у кого самооценка завышенная, у кого заниженная, и вообще понять, как мы можем играть с такой сборной, как Франция.

Это будет хорошей репетицией перед чемпионатом Европы. Жаль, что приболел у нас Игорь Денисов, но я уверен, что ребята покажут все, на что способны, в этой встрече, и матч получится интересным для болельщиков», – сказал Мутко.