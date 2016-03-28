Врач сборной России: «Все футболисты без проблем прошли допинг-тест ВАДА»

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о том, как проходили допинг-тест футболисты национальной команды. Напомним, в преддверии товарищеского матча с Францией представители ВАДА провели плановую проверку российских футболистов на наличие в их организме запрещенных препаратов.

«Это была плановая проверка, которая проводится перед всеми крупными мероприятиями. Ей подвергаются все команды, участвующие в Евро. Десять футболистов определяются с помощью жеребьевки.

Все наши игроки спокойно прошли тесты, сдали кровь и мочу. Никаких проблем не было, все осталось в штатном режиме, все готовятся к матчу с Францией дальше», – сказал Безуглов.