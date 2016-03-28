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  • Онопко: «Как украинцы, которые играют в России, могут быть предателями?»

Онопко: «Как украинцы, которые играют в России, могут быть предателями?»

28 марта 2016, 18:55
7

Тренер ЦСКА Виктор Онопко выразил мнение, что украинские футболисты имеют право выступать в любом чемпионате, включая РФПЛ. Кроме того, специалист отметил, что политика не должна вмешиваться в футбол.

«Конечно, украинским футболистам нужно ехать играть в Россию. Да и вообще куда они хотят. Я считаю, что футбол вне политики, и так было всегда. Во времена моей футбольной карьеры у меня было очень много друзей с разных регионов, с разными вероисповеданиями, но, когда мы начинали играть в футбол, мяч всех объединял. Например, недавний матч сборной России против сборной мира – это подтверждение того, что футбол вне политики. И я еще раз говорю, если игрок хочет к нам ехать или его приглашают, то почему он должен отказываться?

Люди, которые говорят, что украинцы, которые играют в России, – предатели, просто неправильно оценивают ситуацию. Я не понимаю, как человек, который играет в футбол, может быть предателем?», – сказал Онопко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор
Комментарии (7)
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Каратель помойников
1459184648
сей вопрос,Виктор Савельевич,надо долбоящерам что в раде сидят,да за печенье пукан рвут надо задавать,но ответа так и не последует,потому как мозгов нету ни у кого,и ситуацию "на завтра" они просчитать не могут
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VVM1964
1459185972
ДА БЫЛИ ВРЕМЕНА СПОРТА БЕЗ ПОЛИТИКИ , НО ОНИ К СОЖАЛЕНИЮ ПРОХОДЯТ И ВИНОЙ ТОМУ ЖЕЛАНИЕ РУЛИТЬ ВЕЗДЕ , ВСЕГДА И ВО ВСЕМ . ПРО УКРАИНУ ПРОМОЛЧУ С НЕЙ И ТАК ВСЕМ ВСЕ ЯСНО .
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Aztec58
1459188046
Футбол не может быть вне политики, ага, недалёкий Онопко не знает матчасти. Франко помнится запрещал сборной Испании ехать в Москву, наши не поехали в Сантьяго на отборочный матч с Чили, а какая политическая подоплека была у противостояния СССР и Югославии на ОИ-52, а с чего это Израиль записан за УЕФА? Албанцы при Ходже отказывались встречаться с командами СССР. Короче, политика делает мировой футбол и никак иначе!
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Aztec58
1459188096
Напомни мне, сынок, когда были эти времена?
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APchelov
1459198862
Как? Легко
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