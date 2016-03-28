Онопко: «Как украинцы, которые играют в России, могут быть предателями?»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко выразил мнение, что украинские футболисты имеют право выступать в любом чемпионате, включая РФПЛ. Кроме того, специалист отметил, что политика не должна вмешиваться в футбол.

«Конечно, украинским футболистам нужно ехать играть в Россию. Да и вообще куда они хотят. Я считаю, что футбол вне политики, и так было всегда. Во времена моей футбольной карьеры у меня было очень много друзей с разных регионов, с разными вероисповеданиями, но, когда мы начинали играть в футбол, мяч всех объединял. Например, недавний матч сборной России против сборной мира – это подтверждение того, что футбол вне политики. И я еще раз говорю, если игрок хочет к нам ехать или его приглашают, то почему он должен отказываться?

Люди, которые говорят, что украинцы, которые играют в России, – предатели, просто неправильно оценивают ситуацию. Я не понимаю, как человек, который играет в футбол, может быть предателем?», – сказал Онопко.