Капитан «Енисея»: «Это мужской поступок Тетрадзе»

Капитан «Енисея» Евгений Качан прокомментировал решение главного тренера Омари Тетрадзе остаться в команде после разговора с игроками.

– Считаю, что ничего страшного не произошло. Да, проиграли три матча подряд, но с кем не бывает. Мы до этого при Омари Михайловиче показывали нормальную игру, сейчас что-то не получается. Было бы неправильным взять и закончить в «Енисее» на такой ноте, раз мы вместе начали это дело.

– Редко, когда игроки просят тренера не уходить, когда тот уже подал в отставку? Ваше решение на чем основывалось?

– Честно говоря, мы не видим вариантов, чтобы пришел какой-то другой наставник. Когда у нас было 7 побед подряд дома при Тетрадзе, все радовались, теперь проиграли 3 игры, но это футбол. Выиграем один-два матча, и все забудут сегодняшнюю ситуацию. Нужно было после заявления Омари Михайловича пойти и поговорить с ним. Не надо сейчас расторгать наши отношения.

– Что сам наставник говорил во время вашего разговора?

– Честно говоря, сложно тут что-то комментировать. Мы сказали о своем видении нашего положения дел, а наставник, выслушав нас, пообещал подумать. В прессе сегодня я читаю, что решение положительное. Это мужской поступок Тетрадзе.