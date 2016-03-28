Павлюченко может сыграть против «Амкара»

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко будет готовиться к матчу 22-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» в общей группе.

«Павлюченко уже тренируется, вчера сыграл один тайм в контрольном матче против «Динамо» из Ставрополя (5:0). Будет дальше готовиться по плану. Со здоровьем у него все стабильно», – сказал Ташуев.

Стоит отметить, что последний раз Павлюченко появлялся на поле 1 ноября в матче против «Терека». Всего в текущем чемпионате он принял участие в пяти играх, в которых не отметился результативными действиями. Матч «Кубань» – «Амкар» пройдет в Краснодаре 2 апреля.