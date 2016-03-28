Бышовец: «Только после Франции можно будет дать оценку о готовности России к Евро»

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что поставленные перед командой задачи на два товарищеских матча были выполнены.

«В целом задачи, поставленные перед командой, решены. На первом этапе этого сбора мы увидели в деле экспериментальный состав. Подготовка к матчу с Францией будет уже больше ориентирована на основной состав.

Матч с Литвой наши футболисты провели неплохо, хотя надо учитывать то обстоятельство, что у соперника перед визитом в Москву была другая товарищеская встреча, поэтому мы имели преимущество. Есть положительные впечатления и от игры дебютантов, и тех, кто давно вызывается в сборную.

В любом случае только после Франции мы сможем дать оценку, насколько готовы российские футболисты к чемпионату Европы», – считает Бышовец.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Литва закончился со счетом 3:0.