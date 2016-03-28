Озил: «Арсенал» еще не утратил шансов догнать «Лестер»

Хавбек «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что «канониры» еще не утратили шансов в борьбе за чемпионский титул. Напомним, что после 31-го тура отставание красно-белых от «Лестера» составляет 11 очков. Кроме того, у лидера АПЛ на один проведенный матч больше.

«Нет ничего невозможного. Хоть до конца чемпионата осталось не так много матчей, нужно учесть, что «Лестеру» еще предстоит сыграть с некоторыми сильными командами. Самим нам никак нельзя оступаться. Надежда на титул пока еще не потеряна. Конечно, «Лестер» достоин быть первым. Эта команда сражается за каждое очко.

Мы же позволяли себе расслабляться в некоторых матчах, а в АПЛ такое недопустимо, так как здесь нет мальчиков для битья. «Лестеру» удается отличный сезон, но впереди еще есть несколько матчей. Думаю, шанс догнать их для нас еще не потерян. И все же нам нужно надеяться на их ошибки», – сказал Озил.