Лев: «Германия, Франция, Англия, Италия и Бельгия – в числе кандидатов на победу в Евро-2016»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, кого он видит в числе основных претендентов на победу в чемпионате Европы-2016.

«Действующего чемпиона мира можно автоматически причислить к претендентам на победу в Евро, но помимо него в число кандидатов входят сборная Франция в ранге хозяйки соревнований, Англия, ставшая сильнее за последних два года, а также Италия и Бельгия.

Также подчеркну, что наша игра в отборочном турнире не всегда выглядела достаточно убедительной», – сказал Лев.