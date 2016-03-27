Голкипер «МЮ» может перебраться в «Ривер Плейт»

Вице-президент «Ривер Плейта» Матиас Патанян подтвердил информацию об интересе команды к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро.

«В сферу интересов «Ривер Плейта» входят много хороших игроков, в их числе есть и Ромеро. Мы и правда пока не контактировали с ним, так как ждем сигнала от нашего главного тренера. Наш клуб полон больших планов, мы хотим, чтобы Ромеро стал их частью», – сказал Патанян.

Напомним, 29-летний аргентинец стал игроком «МЮ» прошлым летом, однако за все это время он так и не смог составить серьезную конкуренцию основному стражу ворот «красных дьяволов» Давиду Де Хеа.

Всего в составе «Манчестер Юнайтед» Ромеро провел 10 матчей, в которых пропустил шесть голов.