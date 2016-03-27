Онопко: «Страндберг не играет, потому что в ЦСКА есть игроки, которые на данный момент выглядят лучше»

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопрос о том, почему нападающий команды Карлос Страндберг получает малое количество игрового времени. В текущем сезоне шведский форвард лишь трижды выходил на поле в футболке армейцев.

«У нас не только Страндберг не играет, есть и другие футболисты, но это не значит, что они в плохой форме. Просто есть игроки, которые на данный момент выглядят лучше. Это конкуренция и нормальная практика. Здесь просто надо хорошо готовиться и ждать своего момента.

У Страндберга есть все качества, чтобы развиваться и становиться лучше. По Амиру Натхо то же самое. Он приехал, тренируется и играет за дубль. Он молодой и очень перспективный, но нужно работать, не опускать руки и доказывать все на тренировке. У нас все в обойме, и мы на всех рассчитываем», – сказал Онопко.