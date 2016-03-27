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  • Мутко: «Когда я смотрю на условную «Уфу», мне плакать хочется»

Мутко: «Когда я смотрю на условную «Уфу», мне плакать хочется»

27 марта 2016, 01:55
8

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о снижении посещаемости матчей в российском чемпионате.

«Потенциал у нашего футбола очень большой. Но мы потеряли свои возможности, их нужно возвращать. Наша задача – остановить тенденцию снижения посещаемости, с 2008 года падение составляет примерно по тысяче зрителей в год. Сегодня уже в среднем ходит на матчи по 11 тысяч.

Когда я смотрю на условную «Уфу», мне плакать хочется. Начал внимательно смотреть сводки заполняемости игр РФПЛ – вижу, что иногда ходит три тысячи... Не хочу обижать команды, но футболисты и руководители должны понимать, что мы таким образом просто улицы топим», – сказал Мутко.

В качестве положительного примера чиновник привел Англию.

«Футбол принадлежит всем! И нет ни у кого приоритетного права им распоряжаться. Нужно сделать так, чтобы стадионы заполнялись. Видим же, как в Англии ходит по 40, 50, 60 тысяч. Болельщики поют песни, радуются, для всех это праздник».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (8)
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rLt_Ortriwar
1459036826
люди бы и рады сходить на футбол, но на какие деньги туда идти, если налоги и цены растут как на дрожжах, а зарплата - нет?
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Freyk
1459037826
А когда на стадион «Уфы» смотришь, плакать не хочется? Как просто-то свалить все на болельщиков, но проще ведь отбабахать арену в Сочи без единого клуба, чем помочь реальным командам.
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Asbjorn
1459040181
Глядя на Мутко плакать хочется
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Smekaev
1459040446
Пока футбол в руках чиновников, будет только хуже.
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sprint5
1459049565
от вас хочется плакать
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ФК Зенит всея Руси
1459060163
Мутко, сосредоточься на зарплате для Слуцкого в Сборной. Экономист хренов.
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REDWHITE_
1459060601
когда я смотрю на условного Мудко, мне жалко зеню и коней...
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МасСуд
1459063391
Дык клубы с регионов не имеют права в верх пробиваться из за ваших денежных приоритетов... Че вы там воняете мистер мудко?
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