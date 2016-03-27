Мутко: «Когда я смотрю на условную «Уфу», мне плакать хочется»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о снижении посещаемости матчей в российском чемпионате.

«Потенциал у нашего футбола очень большой. Но мы потеряли свои возможности, их нужно возвращать. Наша задача – остановить тенденцию снижения посещаемости, с 2008 года падение составляет примерно по тысяче зрителей в год. Сегодня уже в среднем ходит на матчи по 11 тысяч.

Когда я смотрю на условную «Уфу», мне плакать хочется. Начал внимательно смотреть сводки заполняемости игр РФПЛ – вижу, что иногда ходит три тысячи... Не хочу обижать команды, но футболисты и руководители должны понимать, что мы таким образом просто улицы топим», – сказал Мутко.

В качестве положительного примера чиновник привел Англию.

«Футбол принадлежит всем! И нет ни у кого приоритетного права им распоряжаться. Нужно сделать так, чтобы стадионы заполнялись. Видим же, как в Англии ходит по 40, 50, 60 тысяч. Болельщики поют песни, радуются, для всех это праздник».