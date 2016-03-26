Олбрайтон: «От происходящих с «Лестером» событий хочется ущипнуть себя»

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент «лисы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

«Взгляните на «Лестер» образца прошлого сезона. Кто бы мог подумать, что по окончании прошлого сезона мы сохраним прописку в АПЛ? Я уверен, что многие тогда попрощались с нами.

Сейчас мы должны крепко стоять на ногах. Это избитое клише, которое является правдой. Мы следуем ему, и оно нам помогает. От происходящих с «Лестером» событий хочется ущипнуть себя. Я уже говорил, что надо просто жить сегодняшним днем и наслаждаться каждой минутой, потому что потом это может никогда не повториться», – сказал Олбрайтон.