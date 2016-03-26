Дойл получил жуткую травму в матче со сборной Швейцарии

Нападающий сборной Ирландии Кевин Дойл во время товарищеского матча со сборной Швейцарии получил серьезную травму ноги. Отметим, что данный инцидент произошел при столкновении с одним из игроков соперника. На 22-й минуте встречи Дойл был заменен и покинул поле на носилках.

«Спасибо за ваши сообщения. Если бы не вмешательство хирургов, все могло быть гораздо хуже. Скоро я вернусь», – написал форвард на своей странице в Twitter.