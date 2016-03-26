Товарищеский матч. Франция вырвала победу у Голландии

Сборная Голландии в драматичной концовке упустила ничью в товарищеской встрече с Францией. После первого тайма оранжевые уступали со счетом 0:2, однако в начале второй половины игры Люку де Йонгу удалось один мяч отквитать, а за четыре минуты до конца матча Ибрагим Афеллай казалось бы приносит голландцам ничью, но буквально тут же трехцветные выходят вперед усилиями Блеза Матюиди и все-таки добывают победу.

Товарищеский матч.

Голландия – Франция – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Гризманн, 6; 0:2 – Жиру, 13; 1:2 – Л. Де Йонг, 47; 2:2 – Афеллай, 86; 2:3 – Матюиди, 88.

Предупреждение: Матюиди, 70.