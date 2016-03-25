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    Мхитарян: «Благодарю тебя за все, Роман Березовский»

    Хавбек дортмундской «Боруссии» и сборной Армении Генрих Мхитарян выразил благодарность голкиперу национальной команды Роману Березовскому, вышедшему сегодня на поле в составе армян в последний раз в карьере.

    41-летний страж ворот с первых минут появился на поле в сегодняшней товарищеской встрече с Белоруссией (0:0), однако уже через восемь минут был заменен на вратаря «Мики» Арсена Бегларяна.

    «Отдаю дань нашему легендарному вратарю. Благодарю тебя за все, Роман Березовский», – написал Мхитарян в своем Twitter.

    За сборную Армении Березовский провел 94 матча, став вторым футболистом в истории по этому показателю. Наибольшее число поединков за национальную команду на счету Саркиса Овсепяна (132).

    Источник: Twitter

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    25.03.2016 22:59
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