Аленичев: «Уход из «Спартака» Давыдова и Митрюшкина? Это была их инициатива»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из московской команды голкипера Антона Митрюшкина и нападающего Дениса Давыдова. Напомним, этой зимой Митрюшкин перешел в «Сьон», а Давыдов на правах аренды перебрался в «Младу Болеслав».

– Денис Давыдов получил травму в игре за дубль «Млады Болеслав», Антон Митрюшкин не попадает в заявку «Сьона». Так зачем было копья ломать?

– Дело вот в чем: ребята сами решили, что в иностранных чемпионатах у них будет больше шансов заиграть в основном составе. Это была их инициатива, никто их из «Спартака» не выгонял. Оба подошли к руководителям клуба и ко мне, честно сказали, что хотят уехать. Откровенно говоря, изначально понимал, что шансов сразу же закрепиться в основе у них немного. Все-таки они не в любительские лиги уехали. Но, конечно, желаю Денису и Антону успехов.