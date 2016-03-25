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    Аленичев: «Уход из «Спартака» Давыдова и Митрюшкина? Это была их инициатива»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из московской команды голкипера Антона Митрюшкина и нападающего Дениса Давыдова. Напомним, этой зимой Митрюшкин перешел в «Сьон», а Давыдов на правах аренды перебрался в «Младу Болеслав».

    – Денис Давыдов получил травму в игре за дубль «Млады Болеслав», Антон Митрюшкин не попадает в заявку «Сьона». Так зачем было копья ломать?

    – Дело вот в чем: ребята сами решили, что в иностранных чемпионатах у них будет больше шансов заиграть в основном составе. Это была их инициатива, никто их из «Спартака» не выгонял. Оба подошли к руководителям клуба и ко мне, честно сказали, что хотят уехать. Откровенно говоря, изначально понимал, что шансов сразу же закрепиться в основе у них немного. Все-таки они не в любительские лиги уехали. Но, конечно, желаю Денису и Антону успехов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2016 17:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 марта 2016, 18:00

      В последнее время молодежь начала понимать, что в наших клубах хорошим футболистом не станешь, а халявные деньги заканчиваются.
      Поехали в Европу учится играть в футбол, становится профессионалами.

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 17:54

      Всё так! Давыдов и не скрывал, что мог за немалые деньги и дальше греть спартаковскую лавку.

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