Зеедорф: «Кройфф был приглашен на благотворительный матч в Москве в качестве тренера»

Бывший полузащитник сборной Голландии Кларенс Зеедорф заявил, что скончавшийся 24 марта от рака легких Йохан Кройфф должен был стать главным тренером сборной мира на благотворительном матче «Звезды футбола – детям России». Напомним, встреча между сборной мира и ветеранами российского футбола пройдет 26 марта на стадионе «Локомотив».

«Йохан был в списке приглашенных на товарищескую игру в качестве тренера. Мир потерял икону футбола. Завтра перед товарищеским матчем сборной Голландии будет минута молчания. Но, наверное, мы постараемся сделать что-то большее в память об этом великом человеке», – отметил Зеедорф.