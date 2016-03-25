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    Зеедорф: «Кройфф был приглашен на благотворительный матч в Москве в качестве тренера»

    Бывший полузащитник сборной Голландии Кларенс Зеедорф заявил, что скончавшийся 24 марта от рака легких Йохан Кройфф должен был стать главным тренером сборной мира на благотворительном матче «Звезды футбола – детям России». Напомним, встреча между сборной мира и ветеранами российского футбола пройдет 26 марта на стадионе «Локомотив».

    «Йохан был в списке приглашенных на товарищескую игру в качестве тренера. Мир потерял икону футбола. Завтра перед товарищеским матчем сборной Голландии будет минута молчания. Но, наверное, мы постараемся сделать что-то большее в память об этом великом человеке», – отметил Зеедорф.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2016 16:11
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