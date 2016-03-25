Акционер «Вест Хэма»: «Билич должен еще проявить себя, чтобы получить новый контракт»

Акционер «Вест Хэма» Дэвид Салливан остался доволен работой главного тренера «молотобойцев» Славена Билича, однако отметил, что специалисту необходимо еще многое доказать, чтобы получить новый контракт с клубом. Напомним, трудовое соглашение хорвата с командой рассчитано до 2017 года.

«У нас есть тренер, который отличается от большинства других. Им не движут деньги, он реализует планы в жизнь. Билич больше беспокоится за своих сотрудников, чем за себя. Наши успехи еще воспринимаются как удача. Билич должен проявить себя несколько раз в этом сезоне, чтобы заслужить продление контракта», – сказал Салливан.