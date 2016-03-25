Габулов: «Переговоров о продлении контракта с «Динамо» не веду»

Голкипер «Динамо» Владимир Габулов заявил, что на данный момент не ведет переговоров с московской командой о продлении контракта. Напомним, трудовое соглашение между клубом и игроком рассчитано до лета 2016 года.

«На сегодня я игрок «Динамо», и основное мое внимание сосредоточено на футболе, а не на контрактных делах. На данный момент мы не ведем переговоры, поэтому никакой конкретики нет. Планировать что-то футболист начинает только тогда, когда ему поступает предложение. Я считаю, что сейчас важно хорошо завершить сезон, после чего уже будем обсуждать мое будущее», – рассказал Габулов.