Мутко: «Встреча Франции и России будет матчем повышенной безопасности»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что товарищеский матч между сборными Франции и России 29 марта в Париже будет проходить при повышенных мерах безопасности.

«Мы видим, что было принято решение, касающееся прекращения продажи билетов в день матча. Конечно, будут меры повышенной безопасности. Безусловно, это будет матч повышенной безопасности. Надеюсь, что все пройдет благополучно», – сказал Мутко.

Напомним, что утром 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. Взрывы затронули метро и аэропорт бельгийской столицы. По предварительным данным, в терактах погибло более 30 человек.