Тимощук: «Уже эмоционально все настроились на борьбу»

Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук заявил, что его команда сконцентрирована на предстоящих товарищеских матчах с Кипром (24 марта) и Уэльсом (28 марта).

«От выхода на Евро-2016 были положительные эмоции. Сейчас уже идет чемпионат, команды играют в еврокубках, поэтому, я думаю, уже эмоционально все настроились на борьбу, на матчи. Потому сейчас говорить о том, что мы живем тем, что вышли на Евро – уже лишнее. Сейчас все готовятся через эти поединки, чтобы попасть на Чемпионат Европы в хорошем состоянии и хорошем настроении», – сказал Тимощук.

Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы Украина сыграет в одной группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.