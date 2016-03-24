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    Пеев: «Селихова называют «новым Акинфеевым»

    Играющий тренер «Амкара» Георги Пеев считает, что голкипер Александр Селихов может стать ведущим игроком в будущем.

    «У Селихова есть все задатки, чтобы вырасти в топ-игрока. Главное в его возрасте, чтобы голова не закружилась – от успехов, популярности, денег. Несмотря на молодость, Саша грамотно оценивает ситуацию на поле, не паникует – для вратаря это очень важно. Слышал, его уже начали называть «новым Акинфеевым». Но считаю, Александр в состоянии и сам с годами стать примером для подражания.

    В Перми дружный коллектив. В раздевалке постоянно хохмы, шутки. Селихов не теряется – тоже может пошутить. Чувство юмора есть. Бывает, парень несколько матчей провел – и уже рассказывает, как играть надо. Селихов не такой. Молодец. Желаю ему продолжать в том же духе», – сказал Пеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2016 11:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      serg 59 26 марта 2016, 00:38

      Я бы взял на чемпионат мира

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