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  • Порошенко наградил игроков сборной Украины огнестрельным оружием

Порошенко наградил игроков сборной Украины огнестрельным оружием

24 марта 2016, 09:17
14

Президент Украины Петр Порошенко наградил девятерых футболистов сборной Украины, а также главного тренера именным огнестрельным оружием, сообщает ukranews.

Об этом сказано в неопубликованном ранее Указе Президента №650 от 21 ноября 2015 года «О награждении знаком отличия «Именное огнестрельное оружие».

Именное огнестрельное оружие получили президент ФФУ Андрей Павелко, тренер сборной Михаил Фоменко, футболисты киевского «Динамо» Олег Гусев, Евгений Хачериди и Андрей Ярмоленко, днепропетровского «Днепра» Руслан Ротань и Артем Федецкий, донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук, а также Евгений Селезнев и Анатолий Тимощук.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Товарищеские матчи. Сборные Украина Украина
Комментарии (14)
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voynovvv
1458801060
Хватит уже политики!:)
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neveldomha
1458801344
А оно им надо?
Ответить
Black Giz
1458802049
Больше и подарить то нечего. Олень!
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Grelas
1458802255
Хотят сделать из сборной очередной нац. батальон.
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Sergil
1458805842
Ну вот, хороший подарок. Застрелятся хоть
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Добрый Бобер
1458811065
Я так понимаю, вместе с повестками.
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Витус Беринг
1458812309
Бойки сточены, стволы с пропилами...
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ФК Зенит всея Руси
1458815018
Самое главное - чтоб не забыли мушки спилить. А не то ой как больно будет.
Ответить
Yellow 91
1458820721
скоро и повестки им пришлет)))))
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Igreks
1458821484
статья - кость для козломордых смотрю)))
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