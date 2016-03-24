Порошенко наградил игроков сборной Украины огнестрельным оружием

Президент Украины Петр Порошенко наградил девятерых футболистов сборной Украины, а также главного тренера именным огнестрельным оружием, сообщает ukranews.

Об этом сказано в неопубликованном ранее Указе Президента №650 от 21 ноября 2015 года «О награждении знаком отличия «Именное огнестрельное оружие».

Именное огнестрельное оружие получили президент ФФУ Андрей Павелко, тренер сборной Михаил Фоменко, футболисты киевского «Динамо» Олег Гусев, Евгений Хачериди и Андрей Ярмоленко, днепропетровского «Днепра» Руслан Ротань и Артем Федецкий, донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук, а также Евгений Селезнев и Анатолий Тимощук.