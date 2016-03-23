Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Рубина»: «Сейчас неэтично обсуждать возможность возвращения Бердыева»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что команда не ведет поиски нового главного тренера, а также прокомментировал возможность возвращения в казанский клуб Курбана Бердыева, тренирующего «Ростов».

    «На сегодняшний день главный тренер – Валерий Чалый, он подготовил команду в межсезонье. Мы довольны результатами на сборах. Тренеров у нас на профессиональном рынке 1100, 270 тысяч футболистов. Они все на радаре «Рубина». В данном случае у нас есть главный тренер, и мы не ищем нового. Чалый выводит команду на вторую половину сезона, и все зависит от нашей команды и от того, как она будет играть.

    Возвращение Бердыева? Бердыев – наша золотая страница истории. Надеюсь, таких страниц будет еще много. Это великий тренер, который заслуживает уважения за то, что он сделал в Казани и за то, что он делает в «Ростове». Честь и хвала ему. Неэтично обсуждать его возможный приход, поскольку он с командой, и у нас есть главный тренер. Я желаю ему удачи», – сказал Метшин.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2016 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2016, 20:37

      Слуцкий ещё немного пораскачивается и уступит место Бердыеву.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 24 марта 2016, 09:45

      Надеюсь этого не произойдет)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11