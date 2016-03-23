Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Шансы Аршавина поехать на Евро-2016 в составе сборной невысоки»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился своим мнением о шансах полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина получить вызов в сборную России и поехать с национальной командой на Евро-2016.

    «Если будет хорошо играть в Казахстане. Но уровень чемпионата… Не думаю, что Слуцкий станет пристально присматриваться к Аршавину. Многое зависит еще от того, кто и на каких позициях станет играть в сборной, не будет ли травм. Если форс-мажора не случится, травм у кого-то, шансы Андрея поехать на Евро невысоки», – сказал Сарсания.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2016 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 24 марта 2016, 05:52

      шансы?да их просто нет,сдулся чипсоед

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 23 марта 2016, 19:18

      Кто-то вообще еще над этим задумывается? Смешно. Уже давно понятно, что дороги в сборную для Шавы больше нет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11