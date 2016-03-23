Сарсания: «Шансы Аршавина поехать на Евро-2016 в составе сборной невысоки»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился своим мнением о шансах полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина получить вызов в сборную России и поехать с национальной командой на Евро-2016.

«Если будет хорошо играть в Казахстане. Но уровень чемпионата… Не думаю, что Слуцкий станет пристально присматриваться к Аршавину. Многое зависит еще от того, кто и на каких позициях станет играть в сборной, не будет ли травм. Если форс-мажора не случится, травм у кого-то, шансы Андрея поехать на Евро невысоки», – сказал Сарсания.