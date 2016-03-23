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  • Айрапетян: «Разве Мовсисян играл в футбол в последние два года? Конечно, нет! В сборной его не будет»

Айрапетян: «Разве Мовсисян играл в футбол в последние два года? Конечно, нет! В сборной его не будет»

23 марта 2016, 12:17
2

Нападающий «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», больше не будет вызываться в свою национальную сборную при текущем руководстве армянской федерации футбола. Об этом сообщил президент ФФА Рубен Айрапетян. Помимо Мовсисяна, путь в сборную также теперь закрыт Роберту Арзуманяну и Геворгу Каспарову.

«Все видели, как названные мной футболисты выступали в последние два года. Пусть кто-то скажет мне, что Мовсисян и Арзуманян играли самоотверженно и боролись до конца. Да, они обладают высокими футбольными качествами, но это не значит, что сборная для них является прогулкой или местом развлечений.

Ладно, если в вопросе Мовсисяна виноваты мы, так почему от него отказались в московском «Спартаке»? Разве он играл в футбол в последние два года? Конечно, нет!

Я не хочу говорить об этих людях, но хочу заявить, что пока я президент федерации, ноги их не будет в сборной. Это внутренние дела сборной? Если не мне вмешиваться, то кому? Другой вопрос, что в дела сборной не должны вмешиваться люди со стороны», – заявил Айрапетян.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Армения Спартак Реал Солт-Лейк Мовсисян Юра
Комментарии (2)
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ФК Зенит всея Руси
1458725803
Мовсисян упал в Спартак, испачкался... Как теперь отмываться? А ведь до переезда в Москву пристойный был футболист.
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subbotaspartak
1458745327
Наоборот. Самый чистый из армян Это Юра Мовсисян. Испачкаться боялся И потому не разыгрался.
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