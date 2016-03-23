Агент Кавани: «Эдинсон может остаться в «ПСЖ» или же все может измениться»

Агент нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани Фернандо Гуглемон считает возможным переход своего клиента в один из европейских клубов летом.

«Я многое слышал об отношениях Кавани и Ибрагимовича, не все из этого правда. Эдинсона очень уважают, просто он хочет чаще играть на позиции центрфорварда, его будущее не зависит от Ибрагимовича.

Меня абсолютно не удивляет то, что европейские топ-клубы проявляют интерес к Кавани. Трансфер в «Ювентус»? В футболе все возможно. Это престижный клуб с выдающейся историей и отличными нынешними результатами.

За ближайшие три месяца все может измениться. Эдинсон может остаться в «ПСЖ» или же все может измениться. Ситуация зависит от многих показателей, но сейчас все его мысли связаны с победой в Лиге чемпионов.

Кавани и Дибала? Они могли бы образовать одну из сильнейших связок Европы. Но сейчас Эдинсон остается игроком «ПСЖ», – сказал агент футболиста.