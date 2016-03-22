«Барселона» начала переговоры по Ляпорту и готова заплатить за него около 50 миллионов

Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт может стать игроком «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Сообщается, что каталонский клуб уже начал переговоры с басками относительно этого трансфера.

По информации источника, «Барселона» готова заплатить за Ляпорта около 50 миллионов евро, а контракт в случае подписания будет рассчитан на пять лет.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Атлетик» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.