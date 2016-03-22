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    Рахимов: «Терек» не ставит перед собой определенных жестких задач»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что команда не ставит перед собой задачи побороться за медали чемпионата России в текущем сезоне, несмотря на располагающее для этого турнирное положение.

    «У нас нет определенных жестких задач. Мы будем смотреть от матча к матчу, пробовать выдавать свой максимум каждую игру. В конце сезона посмотрим, где будем находиться. На сегодняшний день «Терек» имеет больше плюсов, чем минусов как по игре, так и по турнирной таблице. Во всех этих моментах нам нужно постараться продержаться до конца сезона.

    Не знаю, как может получиться, учитывая, что есть дисквалификации и травмы. Если выпадут три-четыре игрока, которые проводили большинство матчей в составе команды и держали уровень, то станет сложнее всем. Здесь у меня есть напряжение, потому что не хочется, играя большую часть чемпионата на хорошем уровне, в силу некоторых причин потерять все», – отметил Рахимов.

    После 21 тура «Терек» занимает шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 23 марта 2016, 12:19

      Хорошего психолога надо выписать команде. Во всем остальном команда достойна быть чемпионом!!!!! Удачи.

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