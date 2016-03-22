Рахимов: «Терек» не ставит перед собой определенных жестких задач»

Хорошего психолога надо выписать команде. Во всем остальном команда достойна быть чемпионом!!!!! Удачи.
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что команда не ставит перед собой задачи побороться за медали чемпионата России в текущем сезоне, несмотря на располагающее для этого турнирное положение.
«У нас нет определенных жестких задач. Мы будем смотреть от матча к матчу, пробовать выдавать свой максимум каждую игру. В конце сезона посмотрим, где будем находиться. На сегодняшний день «Терек» имеет больше плюсов, чем минусов как по игре, так и по турнирной таблице. Во всех этих моментах нам нужно постараться продержаться до конца сезона.
Не знаю, как может получиться, учитывая, что есть дисквалификации и травмы. Если выпадут три-четыре игрока, которые проводили большинство матчей в составе команды и держали уровень, то станет сложнее всем. Здесь у меня есть напряжение, потому что не хочется, играя большую часть чемпионата на хорошем уровне, в силу некоторых причин потерять все», – отметил Рахимов.
После 21 тура «Терек» занимает шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков.