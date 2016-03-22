Ротань: «Такими игроками, как Селезнев, не разбрасываются»

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань считает, что невызов в национальную команду нападающего «Кубани» Евгения Селезнева не связан с политикой, пишет «Футбол 24».

– Насчет Жени Селезнева, отношение к нему в сборной у ребят никак не изменилось?

– Нет, конечно. Послушайте, такими футболистами не разбрасываются. С Женей у нас как были хорошие отношения, так и остались однозначно.

Здесь нужно, прежде всего, журналистам не накручивать ситуацию, потому что, опять-таки, это спорт, а в спорте должен играть сильнейший. И Женя будет доказывать на футбольном поле, что он заслуживает вызова в сборную.

Мы за политику не думаем, мы думаем о спорте, как бы лучше подготовиться. Мы за то, чтобы на чемпионате Европы играли, прежде всего, сильнейшие.