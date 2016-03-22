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    Аршавин: «Бородюк может прервать мой контракт с «Кайратом» в любой момент»

    Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что его соглашение с казахстанским клубом может быть прервано в любой момент главным тренером команды Александром Бородюком. Напомним, соглашение россиянина с командой из Алма-Аты подписано по схеме «1+1».

    «Надеюсь, что здесь будет игровая практика. Летом будем играть через каждые три дня по 90 минут. В любой момент этот контракт по решению Бородюка может быть прерван. Сегодня я здесь, а завтра могу собрать вещи и поехать домой. Для меня каждый день как последний. Остался только футбол. И, если честно, меня эта ситуация радует», – сказал Аршавин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.03.2016 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 22 марта 2016, 11:41

      В Арсенале было бы такое

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